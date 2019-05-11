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22:35 11.05.2019

Акция французских "желтых жилетов" в Нанте и Лионе переросла в столкновения с полицией

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Акция французских "желтых жилетов" в Нанте и Лионе переросла в столкновения с полицией

По подсчетам МВД Франции, в субботу в целом по стране в 26-й протестной акции движения "желтых жилетов" приняли участие около 18,6 тыс. человек, в том числе в Париже - 1,2 тыс.

Это несколько меньше, чем неделю назад во время предыдущей акции, которая была отмечена самой низкой, за почти полгода манифестаций, мобилизацией протестующих.

Ряд французских СМИ оценили эту ситуацию как спад движения, несмотря на попытки его инициаторов придать спонтанно возникшему протесту новый импульс, особенно в преддверии европейских выборов.

Наиболее активные действия "желтых жилетов" в эту субботу ожидались в Нанте и Лионе.

В итоге в Нанте, где были развернуты значительные силы представителей правопорядка, произошли столкновения манифестантов с полицией. Не обошлось без слезоточивого газа в адрес бунтарей. Журналист, освещавший событие, был ранен полицией из травматического ружья LBD.

Схватки "желтых жилетов" с правоохранителями отмечены в Лионе. Полицейским также пришлось применить слезоточивый газ в ответ на летевшие в них предметы. По данным префектуры полиции, беспорядки были устроены "буйными радикалами в масках". По этой причине власти приняли решение досрочно прекратить манифестацию, не дав ее участникам закончить согласованный маршрут.

В других городах 26-я акция прошла без каких-либо значительных нарушений общественного порядка. СМИ отметили особенно мирную и доброжелательную обстановку в Монпелье и Бордо. В Париже, где манифестация прошла под лозунгом поддержки учителей, также не было заметных инцидентов.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

Теги: #франция #протестующие #полиция #стычки
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