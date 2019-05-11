Порошенко уволил Филатова с должности замглавы АП Украины

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил заместителя главы Администрации президента Украины О.Филатова

Как сообщает в субботу вечером пресс-служба главы Украинского государства, А.Филатов уволен указом главы государства номер 215 от 11 мая 2019 года.

"Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", – сказано в документе.

А.Филатов 25 июля 2014 занял должность заместителя главы Администрации президента Украины. Отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, представительство президента Украины в судах.

Член Международной ассоциации адвокатов (IBA), совета пользователей Лондонского международного арбитражного суда, Украинской ассоциации международного права, Ассоциации юристов Украины, Киевской областной коллегии адвокатов (действие свидетельства на право осуществления адвокатской деятельности приостановлено в связи с переходом на государственную службу).