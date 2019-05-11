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11:51 11.05.2019

Заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине УПЦ-КП не соответствуют действительности – Министерство культуры

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Заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине УПЦ-КП не соответствуют действительности – Министерство культуры

Министерство культуры Украины заявляет, что информация о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как Украинская православная церковь Киевского патриархата не соответствует действительности.

"Министерство культуры Украины, реагируя на распространяемое рядом средств массовой информации заявление о якобы дальнейшей деятельности или восстановлении в Украине религиозного объединения Украинская православная церковь Киевского патриархата, информирует о следующем:(…) заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ-КП являются не соответствующим действительности", - говорится в заявлении министерства.

В Министерстве культуры отмечают, что постановлением поместного собора бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое было принято 15 декабря 2018 года, накануне Всеукраинского православного объединительного собора, деятельность такого религиозного объединения как УПЦ-КП было прекращено путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Также приказом Минкультуры от 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ". Этим приказом на основании решений Поместного собора УПЦ-КП были признаны утратившими силу приказы министерства от 12 июня 2017 года "О регистрации Устава религиозной организации "УПЦ-КП" в новой редакции и от 8 июля 2016 года "О новой редакции устава об управлении УПЦ-КП".

В Министерстве культуры констатируют, что религиозное объединение УПЦ-КП и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ" после создания и регистрации устава религиозной организации "Киевская митрополия ПЦУ" фактически и юридически прекратили свою деятельность.

Как сообщалось, почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет утверждает, что Киевский патриархат (КП) до сих пор существует, и приглашает иерархов Православной церкви Украины (ПЦУ) 14 мая почтить память священномученика Макария, митрополита Киевского, в Свято-Владимирском соборе Киева.

Теги: #упц_кп #минкультуры #церковь #украина
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