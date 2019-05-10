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19:51 10.05.2019

Горсовет Харькова вскоре рассмотрит вопрос возвращения имени Жукова проспекту Петра Григоренко и ст.м. "Дворец спорта - Кернес

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Горсовет Харькова вскоре рассмотрит вопрос возвращения имени Жукова проспекту Петра Григоренко и ст.м. "Дворец спорта - Кернес

Вопросы о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" с площади Свободы в Харькове и о возвращении имени маршала Георгия Жукова проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" будут рассмотрены городским советом в ближайшее время, сообщил городской голова Геннадий Кернес.

"Я работаю в рамках закона и полномочий органов местного самоуправления, и оба вопроса - о военной палатке на площади Свободы и о возвращении имени Жукова в Харьков - будут рассмотрены в ближайшее время городским советом", - написал Г.Кернес на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил всех, кто поддержал соответствующие электронные петиции. "Рад, что наши мнения совпадают", - отметил Г.Кернес.

Мэр также раскритиковал позицию главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что возможное возвращение имени Жукова проспекту в Харькове является нарушением закона.

"Что касается директора Института национальной памяти Вятровича, который уже грозит мне тюрьмой. Проводя декоммунизацию, харьковчан не спрашивали, ломали через колено Раду, на местах "старались" ОГА. Память людей, пан Вятрович, вы удивитесь, может отличаться от вашей. И, как показали последние выборы, люди умеют настоять на своем", - написал Г.Кернес.

Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день Г.Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Теги: #декоммунизация #харьков
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