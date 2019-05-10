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15:46 10.05.2019

В суд Киева передано дело преступной группы, которая производила поддельное оливковое масло и продавала в оптовых масштабах

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В суд Киева передано дело преступной группы, которая производила поддельное оливковое масло и продавала в оптовых масштабах

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении участников преступной группы из Киева, которые занимались изготовлением и сбытом в промышленных масштабах поддельного оливкового масла под видом известных и вымышленных брендов.

"Три человека, организовавшись в преступную группу, арендовали на территории г.Киева складское помещение, где из низкокачественного подсолнечного масла создавали "оливковое" масло и разливали его в металлическую тару, маркированную под известные и вымышленные бренды. В дальнейшем смесь под видом оливкового масла сбывали на территории Украины в оптовых масштабах", - сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева в пятницу.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что изъятая продукция по проверенным показателям к оливковому маслу не относится и не соответствует требованиям ГОСТ, что в свою очередь свидетельствует о его опасность для потребителей.

В ходе следствия обнаружен цех по изготовлению и разливу контрафактного оливкового масла. "Согласно изъятой финансовой документации, злоумышленники успели реализовать контрафакта почти 2,5 млн грн", - сказано в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт по обвинению 3 лиц в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.28, ст.227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины, направлено в Днепровский районный суд г.Киева для рассмотрения по существу.

Теги: #расследование #преступная_группа #масло #подделка
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