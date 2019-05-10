События

11:54 10.05.2019

Челси Мэннинг вышла из изолятора после двух месяцев заключения

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 Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг освобождена из следственного изолятора на севере штата Вирджиния после двухмесячного заключения, которое она отбывала за отказ дать показания перед федеральным большим жюри, передают американские СМИ.

"Сегодня истек срок постановления большого жюри, и поэтому после 62 дней заключения Челси была освобождена из следственного изолятора", - приводят СМИ заявление адвокатов Ч.Мэннинг.

Перед тем как выйти из тюрьмы, она получила еще одну повестку с требованием дать показания новому большому жюри в следующую пятницу 16 мая.

"К сожалению, даже до освобождения Челси была вручена еще одна повестка в суд. Это означает, что она должна предстать перед другим большим жюри, в четверг, 16 мая 2019 года, всего через неделю после ее освобождения сегодня", - отметил юристы Ч.Мэннинг.

Ее адвокаты опасаются, что она недолго сможет находиться на свободе, так как опять откажется отвечать на вопросы следователей.

Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он был арестован в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных. Их публикация выставила американскую армию в невыгодном свете. В итоге он получил многолетний тюремный срок, затем был помилован. Б.Мэннинг сменил пол и имя: теперь этого человека зовут Челси.

Теги: #сша #мэннинг #wikileaks
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