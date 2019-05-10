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11:06 10.05.2019

Луценко против полного запрета проверок бизнеса

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Луценко против полного запрета проверок бизнеса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что полностью отменить проверки предприятий нельзя.

"Бизнес кормит страну, в том числе и сотрудников прокуратуры. Потому (нужно – ИФ) пытаться минимизировать хлопоты, которые создаются во время наших проверок. Я не принимаю лозунг, что нужно вовсе прекратить проверки бизнеса. Потому что, к сожалению, недоплаты в бюджеты составляют миллиарды по стране", - сказал он в Днепре в пятницу, представляя нового прокурора Днепропетровской области Романа Токаря.

"Тем не менее, нужно разделять эти вещи. И лишь точечно наносить удары там, где есть точная информация. Обыски ради обысков, НСРД (негласные следственно-розыскные действия – ИФ) ради НСРД – нужно забыть", - добавил генпрокурор.

Он также отметил, что в Днепропетровской области такие проблемы минимальны, однако они все же существуют.

Теги: #луценко #гпу #проверки #бизнес
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