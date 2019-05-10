Сытник еще не встречался с новоизбранным президентом Зеленским, но готов к такой встрече

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник еще не встречался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, но не исключает такой встречи, если будет соответствующее приглашение.

Перед допросом в Генпрокуратуре в пятницу в Киеве А.Сытник рассказал журналистам, что не встречался с В.Зеленским.

Отвечая на вопрос о том, готов ли А.Сытник встретиться с новоизбранным президентом, сотрудничать с ним или намерен уйти в отставку, А.Сытник сказал: "Если будет приглашение от господина Зеленского, когда он станет президентом, конечно, я не исключаю такой встречи".

"Для НАБУ нет существенного значения, кто является президентом страны", - добавил он.

"Что касается моей оценки. Ну, как я могу давать оценку политической фигуре? Если мы говорим о том, что мы аполитичный орган", - сказал директор НАБУ.

При этом А.Сытник ожидает, что попытки влиять на антикоррупционные органы будут продолжаться, ведь уже известна дата начала работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

"Конечно, будут попытки повлиять на независимость антикоррупционных органов и будут попытки сменить руководство", - считает он.

Отвечая на вопрос о том, пойдет ли он в отставку, А.Сытник напомнил процедуру увольнения директора Нацбюро: "Это проведение независимого аудита и, в случае негативного заключения аудита, можно ставить вопрос об увольнении директора в стенах парламента".

А.Сытник выразил сожаление тем, что аудит, который должен проводиться ежегодно, ни разу не был проведен.

"Если кто-то хочет дать объективную оценку работе НАБУ, необходимо просто выполнить нормы закона", - добавил он.