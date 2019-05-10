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09:40 10.05.2019

Международный трибунал заслушает иск Украины по инциденту в Керченском проливе

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Международный трибунал заслушает иск Украины по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал по морскому праву в пятницу заслушает иск Украины по делу об инциденте в Керченском проливе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь трибунала Юлия Риттер.

"Слушания состоятся 10 мая", - сказала она.

По словам Ю.Риттер, самого решения в пятницу еще не будет. "Вначале будут слушания. Решение будет вынесено позднее, и его зачитают на отдельном заседании", - сказала она. Дата этого заседания пока не известна, добавила Ю.Риттер.

Представитель пресс-службы трибунала отметила, что на прошлой неделе в ведомстве получили ноту российского посольства в Германии, в которой дипломаты из РФ пишут, что отказываются принимать участие в слушаниях.

Как сообщалось, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. МИД Украины указывал, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

Теги: #крым #трибунал #азовское_море #керченский_пролив
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