Электронная петиция за возвращение проспекту и станции метро в Харькове имени маршала Жукова набрала голоса, необходимые для ее рассмотрения руководством города

Электронная петиция с требованием вернуть проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" в Харькове имени маршала Георгия Жукова набрала 5 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения городскими властями.

По состоянию на 21:40 четверга (спустя менее полутора суток после регистрации) на официальном сайте Харьковского горсовета за петицию проголосовали 5016 человек.

Петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова была зарегистрирована 8 мая в 12:57.

В тот же день городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о готовности поддержать ее.

"С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко - сложнее. Оба (Г.Жуков и П.Григоренко - ИФ) - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно", - написал Г.Кернес на своей странице в Facebook.

Автор электронной петиции за возвращение имени маршала Жукова проспекту и станции метро Игорь Клименко считает, что имя советского правозащитника, генерал-майора Петра Григоренко должно быть увековечено в Приморском районе Запорожской области, где тот родился.

"Несомненно, правозащитная деятельность Петра Григоренко заслуживает уважения, но это никак не означает, что именно в названии харьковского проспекта должна быть увековечена его память. Предлагаем городскому совету обратиться к Приморскому районному совету Запорожской области с предложением увековечить память их славного земляка Петра Григоренко", - говорится в петиции, опубликованной на сайте Харьковского горсовета.