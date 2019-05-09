В Украине по случаю 9 мая полиция зарегистрировала 63 происшествия

В Украине по случаю 9 мая полиция зарегистрировала 63 происшествия, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

В частности, 45 из них по поводу использования запрещенной символики ("георгиевская лента", красные флаги, символика серпа и молота).

Кроме того, поступило 18 других сообщений.

Полиция составила 27 административных протоколов (13 в Одесской области, 4 в Николаевской области, по 2 во Львовской, Днепропетровской и Киеве, по одному в Луганской, Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях).

Также правоохранители внесли сведения в ЕРДР по 7 сообщениям. В частности, 3 - по ст.436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики" (2 - Днепропетровская область и 1 - Одесская), 2 - по ст. 296 УК Украины "Хулиганство" (Днепропетровская область), по 1 - по ст. 263 "Незаконное обращение с оружием" и ст.297 "Надругательство над могилой" УК Украины (Днепропетровская и Одесская области).