В Киеве возле ст.м. "Арсенальная" собираются участники акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне

По случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне возле станции метро "Арсенальная" в Киеве собираются участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто", которые в ближайшее время пройдут колонной к Парку славы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек уже выстроились в колонну. Люди держат в руках люди портреты и плакаты с фотографиями, очевидно своих родственников, которые были участниками Второй мировой войны.

Небольшой оркестр исполняет фронтовые мелодии.

В районе станции метро "Арсенальная" находится большое количество правоохранителей.

Также ограничено автомобильное движение и установлены временные ограждения в виде металлической сетки, при проходе через кордон полиции у людей выборочно проверяют сумки и рюкзаки.

На месте присутствует руководство полиции г.Киева.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, наиболее массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне ожидаются в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе.