События

10:47 09.05.2019

В Киеве возле ст.м. "Арсенальная" собираются участники акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне

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По случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне возле станции метро "Арсенальная" в Киеве собираются участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто", которые в ближайшее время пройдут колонной к Парку славы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек уже выстроились в колонну. Люди держат в руках люди портреты и плакаты с фотографиями, очевидно своих родственников, которые были участниками Второй мировой войны.

Небольшой оркестр исполняет фронтовые мелодии.

В районе станции метро "Арсенальная" находится большое количество правоохранителей.

Также ограничено автомобильное движение и установлены временные ограждения в виде металлической сетки, при проходе через кордон полиции у людей выборочно проверяют сумки и рюкзаки.

На месте присутствует руководство полиции г.Киева.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, наиболее массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне ожидаются в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе.

Теги: #киев #акция #полиция
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