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10:25 09.05.2019

Полторак считает, что должно пройти много времени, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война"

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Полторак считает, что должно пройти много времени, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война"

Необходимо много времени, чтобы термин "отечественная война" ушел в прошлое, и его перестали использовать граждане, считает министр обороны Украины Степан Полторак.

"Я думаю, что должно пройти очень много времени, чтобы поняли, что происходило",- сказал С.Полторак в эфире телеканала "Прямой" в четверг, отвечая на вопрос, сколько украинцам надо времени, чтобы отказаться от определения "отечественная война" в отношении Второй мировой войны.

Министр обороны Украины вместе с другими членами правительства и президентом принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в четверг в Киеве.

Теги: #полторак #война
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Интерфакс-Украина
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