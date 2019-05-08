Порошенко: Украина не намерена приватизировать совместную победу стран антигитлеровской коалиции над нацизмом

Украина в отличие от Российской Федерации не намерена приватизировать совместную победу стран антигитлеровской коалиции над нацизмом, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы в отличие от Москвы не собираемся приватизировать совместную победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет право монополизировать победу над нацизмом, а тем более, использовать ее, эту победу для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма 74 года тому назад - это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру", - сказал П. Порошенко во время акции "Первая минута мира" в среду вечером в Киеве.

Он подчеркнул, что Украина "дистанцировалась от кремлевского победобесия" и "за пять последних лет выработала свой ритуал чествования Дня победы во второй мировой войне, приближенный к общеевропейским традициям".