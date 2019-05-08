Заседание в деле нацгвардейца Маркива в итальянском суде пройдет 17 мая

Очередное судебное заседание по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году, пройдет 17 мая, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Судебное разбирательство продолжается, очередное заседание назначено на 17 мая. Мы рассчитываем на то, что в ходе судебного заседания состоится допрос свидетелей", - сказала она на брифинге в среду в Киеве.

Спикер МИД проинформировала, что посещения В.Маркива проходят регулярно, обеспечено право на посещение родными и возможность звонить жене в Украину.

Как сообщалось, украинский военнослужащий В.Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста А.Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

В конце февраля 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина не имеет претензий к расследованию дела В.Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

6 июля 2018 года состоялось первое судебное заседание.