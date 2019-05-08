Кабмин уточнил нормы порядка заключения офсетных договоров с учетом нового закона о закупках оборонного импорта

Кабинет министров уточнил нормы Порядка заключения офсетных (компенсационных) договоров от 2011 года в соответствии с принятым Верховной Радой в январе в рамках либерализации институтов сектора безопасности и обороны новым законом о закупках по гособоронзаказу (ГОЗ) импортной оборонной продукции.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров, вносящего изменения в постановление КМУ № 432 от 20 апреля 2011 года, утвержден на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" пояснительной записке к проекту постановления, внесенные изменения предусматривают "обеспечение организации и координации деятельности субъектов офсетной деятельности и усиление роли офсетной комиссии для эффективного взаимодействия ее субъектов".

По оценкам выступившего разработчиком документа Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), "принятие постановления позволит обеспечить организацию и координацию деятельности субъектов офсетной деятельности, а также усилить их взаимодействие с целью привлечения в национальную экономику максимальных экономических выгод от ВТС с иностранными партнерами".

Согласно действующему законодательству Украины в сфере ГОЗ, закупки вооружений и военной техники по ГОЗ у инозаказчика на сумму свыше EUR5 млн, предусматривают заключение офсетного договора.

Как сообщалось, 17 января Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", разрешающий госзаказчикам по гособоронзаказу (ГОЗ) закупать оборонную продукцию и услуги по импорту. Оборонный импорт может закупаться у иностранных поставщиков при условии, что оборонная продукция с аналогичными качественными характеристиками в Украине не производится. Выбор иностранных поставщиков осуществляется госзаказчиком без применения конкурентных процедур на основе документально подтвержденных маркетинговых исследований оборонного рынка.

Закон также предусматривает совершенствование механизма получения Украиной офсета при закупках оборонного импорта путем расширения круга офсетных бенефициаров, которые от имени Украины могут получать компенсации, через включение в его состав госзаказчика, а также субъекта хозяйствования государственной формы собственности. Также законом оговорено усиление роли офсетной комиссии (членами которой выступают госзаказчики и предприятия ОПК) для эффективного взаимодействия субъектов в процессе получения офсета; разделение полномочий субъектов офсетной деятельности при усилении роли офсетного бенефициара.

Ранее, в сентябре 2018 года правительство утвердило разработанную МЭРТ новую редакцию порядка заключения офсетных (компенсационных) договоров при закупках оборонной продукции по импорту в рамках ГОЗ.

По данным оборонного сектора, в числе предусматривающих использование офсетных процедур договоренностей сфере ВТС, в том числе, заключенные в 2017-2019 гг. контракты на закупку для ВСУ отвечающих стандартам НАТО средств тактической связи УКВ-диапазона турецкой Aselsan, ударных оперативно-тактических БПАК Вayraktar TB-2 турецкой Baykar Makina.

На сегодняшний день, предусмотренные действующей нормативной базой в сфере офсета виды компенсаций, которые могут предоставляться иностранным поставщиком по компенсационным (офсетным) договорам включают: выполнение работ, связанных с обслуживанием и ремонтом военной и специальной техники и военного имущества; предоставление услуг по повышению квалификации специалистов в сфере обороны и безопасности; предоставление инвестиций; передача имущественных прав интеллектуальной собственности; проведение в Украине научных прикладных исследований и конструкторских разработок; закупка у субъектов хозяйствования Украины товаров или услуг на сумму, отвечающую частичной или полной стоимости экспортируемых товаров (встречная торговля); предоставление украинским оборонным предприятиям дополнительных экспортных возможностей; предоставление технической помощи по реформированию сектора обороны и безопасности.