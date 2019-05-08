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14:22 08.05.2019

Кабмин продлил срок реализации программы повышения безопасности АЭС Украины до конца 2023г

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Кабмин продлил срок реализации программы повышения безопасности АЭС Украины до конца 2023г

Кабинет министров Украины продлил срок реализации Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков (КсППБ) украинских атомных электростанций (АЭС) с 31 декабря 2020-го до 31 декабря 2023 года.

Соответствующие изменения в утверждающее программу постановление №1270 от 7 декабря 2011 года приняты на правительственном заседании в среду.

Согласно пояснительной записке, на сегодня осталось выполнить около 450 мероприятий из запланированных программой 1295-ти.

На замедление темпов выполнения программы повлияло: недостаток собственных тарифных средств НАЭК "Энергоатом"; сложность планирования проведения длительных ремонтов из-за необходимости выполнять плановые задачи по выработке э/э; ограниченное количество и отток высокопрофессиональных кадров для выполнения работ одновременно на нескольких блоках; техническая сложность постфокусимских мероприятий КсППБ для разработки концепций их выполнения; трехлетняя задержка получения кредитов ЕБРР/Евратом; значительная длительность проведения международных торгов и длительность изготовления оборудования.

Как сообщалось, КсППБ украинских АЭС, которая софинансируется ЕБРР и Euroatom, утверждена Кабмином 7 декабря 2011 года. В программу, разработанную "Энергоатомом" и согласованную Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины, включены все мероприятия предыдущей программы по повышению безопасности и дополнительные "постфукусимские" мероприятия, разработанные по результатам "стресс-тестов", проходивших на украинских АЭС с учетом уроков аварии на японской АЭС "Фукусима".

Программа устанавливает объем мероприятий по повышению безопасности, которые должны быть реализованы на каждом энергоблоке АЭС.

Реализация программы позволит привести уровень безопасности украинских атомных блоков в соответствии с самыми высокими международными требованиями, а также обеспечит выполнение в полном объеме международных обязательств Украины по повышению безопасности действующих АЭС.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #безопасность #украина #аэс #кабмин
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