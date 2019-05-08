События

09:05 08.05.2019

Суд обязал снять Калетника с розыска

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Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу представителя Игоря Калетника и обязал Генпрокуратуру отменить его розыск. Суд установил незаконность действий Генеральной прокуратуры и очередным решением признал, что уголовное производство по так называемым «диктаторским законам» - политическое преследование бывшего заместителя председателя Верховной Рады. Об этом адвокат Калетника Ирина Залюбовская сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Это не первое решение суда по делу Игоря Калетника, принятое судами за последний период. 

Напомним, 2 апреля Печерский суд обязал Государственное бюро расследований начать уголовное производство по прокурорам Генпрокуратуры, которые превысили служебные полномочия и не выполнили предыдущие судебные решения о прекращении уголовного преследования Калетника. 

«Такие действия прокуроров незаконны и противоречат нормам права. Прокуроры ГПУ преследовали Калетника, выполняя указания руководства», - отметила адвокат Калетника. По ее словам, в настоящее время ГБР должно расследовать и выявить всех причастных к организации преступлений против ее клиента.

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Интерфакс-Украина
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