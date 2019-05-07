Военные прокуроры подавали ходатайство о повторном аресте Савченко и Рубана, но суд отказался его рассматривать

Суд вновь отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, сообщает Главная военная прокуратура.

"С целью обеспечения выполнения обвиняемыми возложенных на них процессуальных обязанностей, учитывая наличие обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений, наличие рисков… 7 мая 2019 года прокуроры заранее, до начала подготовительного судебного заседания, подали в Броварской горрайонный суд Киевской области ходатайства о продлении срока содержания под стражей обвиняемых, о чем в судебном заседании извещена коллегия судей и отмечена необходимость их неотложного рассмотрения", - говорится в сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры.

В то же время, сославшись на отсутствие в судебном заседании защитника В.Рубана, коллегия судей поставила вопрос о переносе судебного заседания. В Главной военной прокуратуре отметили, что, учитывая необходимость безотлагательного решения вопроса о применении меры пресечения, прокуроры заявили ходатайство о привлечении бесплатного защитника и продолжения судебного заседания. "Коллегией судей в удовлетворении ходатайства отказано и перенесено подготовительное судебное заседание на 31 мая 2019 года", - говорится в сообщении.