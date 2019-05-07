Суд по делу Савченко и Рубана перенесен на 31 мая

Заседание Броварского горрайонного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перенесено на 31 мая, сообщила помощник-консультант Н.Савченко Ирина Юзик.

"Надежда Савченко и Владимир Рубан прибыли в Броварской суд на назначенную дату и время. Суд отложили на 31 мая 11.00", - написала И.Юзик насвоей странице в соцсети Facebook во вторник.

Соответствующее решение было принято по ходатайству адвокатов Н.Савченко и В.Рубана.