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12:26 07.05.2019

Суд по делу Савченко и Рубана перенесен на 31 мая

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Суд по делу Савченко и Рубана перенесен на 31 мая

Заседание Броварского горрайонного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перенесено на 31 мая, сообщила помощник-консультант Н.Савченко Ирина Юзик.

"Надежда Савченко и Владимир Рубан прибыли в Броварской суд на назначенную дату и время. Суд отложили на 31 мая 11.00", - написала И.Юзик насвоей странице в соцсети Facebook во вторник.

Соответствующее решение было принято по ходатайству адвокатов Н.Савченко и В.Рубана.

Теги: #савченко_рубан #савченко #украина #суд #рубан
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