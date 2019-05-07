Один украинский военный ранен в зоне ООС во вторник

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили 7 прицельных обстрелов позиций объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 зафиксировано уже 7 провокационных обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных войск. (…) В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения. Защитник доставлен в военный мобильный госпиталь", - сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, на Луганском направлении боевики дважды вели обстрелы по позициям украинских защитников села Новозвановка. С 06:30 от оккупированного пгт Калиново противник применил противотанковый ракетный комплекс. А после 08:10 в течение 40 минут защитники Украины зафиксировали разрывы 6 вражеских мин калибра 120 мм.

Кроме того, на Донецком направлении НВФ вели 5 вооруженных провокаций. Ночью, с 01:25, противник вел огонь из АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским военнослужащим населенного пункта Гнутово, а с 04:10 - из стрелкового оружия - в районе Богдановки.

"С 05:15 до 05:50 российско-оккупационные войска дважды вели минометный обстрел позиций наших защитников Авдеевки. Всего враг выпустил 10 мин 120-го калибра", - отметил Д.Гуцуляк.

С 06:25 противник осуществлял вооруженную провокацию на приморском участке. В течение часа боевики выпустили 4 мины 82-го калибра и вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам населенного пункта Водяное.