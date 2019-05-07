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13:00 07.05.2019

НАБУ открыло дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Парубием

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НАБУ открыло дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Парубием

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), во исполнение определения следственного судьи Соломенского райсуда Киева, начало уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

"10 апреля 2019 года уполномоченное лицо Национального бюро во исполнение определения следственного судьи Соломенского суда Киева от 02 апреля 2019 в деле внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАБУ во вторник, говоря об уголовном производстве относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств А.Парубием.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебного расследования сведения о возможном нецелевом использовании бюджетных средств и злоупотреблении властью или служебным положением председателем Верховной Рады А.Парубием.

Согласно информации Единого реестра судебных решений, такое определение Соломенский суд вынес 2 апреля и дал НАБУ 24 часа на его исполнение с момента получения копии определения.

Жалоба в суд касалась того, что НАБУ не внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

 

Теги: #набу #парубий #украина #подозрение
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