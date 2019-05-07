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12:41 07.05.2019

Порошенко считает эффективной работу Совета по судебной реформе

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Порошенко считает эффективной работу Совета по судебной реформе

Президент Украины Петр Порошенко отмечает эффективность работы Совета по вопросам судебной реформы.

"Что является оценкой работы Совета? Первое - это более, чем конституционное большинство голосов, которые поддержали в парламенте судебную реформу в Украине… Второе - это большое количество законодательных актов, которые были наработаны, несмотря на огромное политическое давление, поскольку, к сожалению, противников у нашей судебной реформы было очень и очень много", - сказал П.Порошенко на заседании Совета по вопросам судебной реформы во вторник в Киеве.

Он также отметил качество проектов законов по судебной реформе, которые вносились на рассмотрение Верховной Рады.

П.Порошенко напомнил, что Совет по вопросам судебной реформы при президенте Украины был создан осенью 2014 года.

Теги: #порошенко #украина #суд #судебная_реформа
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