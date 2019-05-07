Порошенко считает эффективной работу Совета по судебной реформе

Президент Украины Петр Порошенко отмечает эффективность работы Совета по вопросам судебной реформы.

"Что является оценкой работы Совета? Первое - это более, чем конституционное большинство голосов, которые поддержали в парламенте судебную реформу в Украине… Второе - это большое количество законодательных актов, которые были наработаны, несмотря на огромное политическое давление, поскольку, к сожалению, противников у нашей судебной реформы было очень и очень много", - сказал П.Порошенко на заседании Совета по вопросам судебной реформы во вторник в Киеве.

Он также отметил качество проектов законов по судебной реформе, которые вносились на рассмотрение Верховной Рады.

П.Порошенко напомнил, что Совет по вопросам судебной реформы при президенте Украины был создан осенью 2014 года.