Министр финансов Украины примет участие в конференции G20 в Париже

Министр финансов Украины Оксана Маркарова во вторник, 7 мая, в Париже примет участие в конференции высокого уровня по вопросам финансирования международного развития, которая пройдет при поддержке руководства Большой двадцатки (G20).

Как сообщается на сайте Минфина, ключевым вопросом конференции будет проблема финансовой устойчивости и необходимость баланса между финансовыми потребностями стран и взвешенным подходом к управлению государственным долгом.

В мероприятии примут участие более 60 мировых финансовых лидеров. Выводы конференции будут учтены при подготовке июньской встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G20, а также в совместной работе Международного валютного фонда и группы Всемирного банка по преодолению уязвимости долгов.