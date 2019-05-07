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11:44 07.05.2019

Луценко: Порошенко готов дать показания по делам Майдана, когда у него нет официальных мероприятий

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Луценко: Порошенко готов дать показания по делам Майдана, когда у него нет официальных мероприятий

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко готов дать свои показания по делам о событиях Революции Достоинства в 2013-2014 годах в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия, и следователи должны согласовывать с ним график допросов.

"Я знаю позицию президента: он готов еще раз повторить свои свидетельства в качестве свидетеля о событиях на Майдане, в которых он принимал участие и которые ему известны. Если это поможет, наконец, на пятый год следствия Горбатюку (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк - ИФ) завершить дела, которые ждет общество, то президент повторно даст показания, которые от него требуют следователи", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник.

"Думаю, что принимая во внимание статус главы государства, следователи должны были бы согласовать с ним график. Я знаю, что президент готов это сделать в любой день, начиная с сегодняшнего, но в то время, когда у него нет официальных мероприятий. Это очевидно", - добавил генпрокурор.

Он напомнил, что следователи из департамента спецрасследований допрашивали П.Порошенко в минувшем году на территории администрации президента. "Почему они не взяли у него подпись (под протоколом допроса – ИФ), для меня это загадка. Почему Горбатюк вспомнил об этом через год – для меня не загадка, потому что он так болезненно реагирует на критику со стороны главы государства и таким административным путем хочет ему "отблагодарить"… Поэтому, мне кажется, Горбатюк в данном случае просто кормит свое эго, а не добивается справедливости. Вспомнить об отсутствующей подписи на протоколе через год, согласитесь, выглядит не очень хорошо", - сказал Ю.Луценко.

Теги: #луценко #показания #порошенко #украина #генпрокуратура
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