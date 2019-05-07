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11:00 07.05.2019

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана

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Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана

Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, куда был вызван на 10.00 в рамках расследования дел Евромайдана, сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Две недели назад на сегодня на 10.00 был вызван президент Украины Петр Алексеевич Порошенко для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения", - сказал С.Горбатюк журналистам во вторник в Киеве.

Как сообщалось, ранее П.Порошенко был вызвал на допрос 7 мая на 10 утра. По словам С.Горбатюка, это должен был быть второй по счету допрос главы государства в качестве свидетеля в рамках расследования уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.

Теги: #генпрокуратура #евромайдан #украина #расследование #порошенко #горбатюк
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