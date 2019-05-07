События

11:15 07.05.2019

"Укрзализныця" отменит часть рейсов в польский Хелм из-за ремонта путей

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"Укрзализныця" отменит часть рейсов в польский Хелм из-за ремонта путей

"Укрзализныця" с 6 мая отменила часть рейсов поезда №751/752 сообщением Здолбунов-Хелм в связи с проведением ремонтных работ на путях, сообщается на сайте компании.

В мае поезд не будет курсировать 6, 13, 20 и 27 числа.

В июне рейсы не будут выполняться 3, 10, 16 и 24 числа.

В июле - 1, 8, 15, 22 и 29 числа.

Кроме этого поезд также не будет курсировать 5, 12, 19 и 25 августа, а в сентябре - 2, 9, 16, 23 и 30 числа.

В октябре рейсы не будут выполняться 7, 13, 21 и 28 числа, а в ноябре - 4, 11, 18 и 25.

Также поезд не будет курсировать 2 и 9 декабря 2019 года.

Теги: #расписание #рейсы #укрзализныця #польша #украина
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