События

10:22 07.05.2019

Депутат Яготинского горсовета на Киевщине сбил насмерть отца и сына

1 мин читать
Депутат Яготинского горсовета на Киевщине сбил насмерть отца и сына

 

В Киевской области пьяный водитель, депутат Яготинского городского совета, на автомобиле Chevrolet Niva совершил столкновение с мотоциклом, в результате мотоциклист и его пассажир (отец и сын) погибли на месте.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, ДТП произошло в понедельник около 18.00 на участке дороги между городом Яготин и селом Сотниковка.

По информации полиции, водитель автомобиля Chevrolet Niva, управляя в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с мотоциклом Jawa. В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, жители села Сотниковка, 32 и 57 лет, от полученных травм погибли на месте.

За рулем автомобиля находился 32-летний житель Яготина, депутат горсовета. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Установлено, что в момент ДТП алкоголь в крови водителя-нарушителя составил 2,0 промилле.

С места аварии изъяты автомобиль и мотоцикл, которые помещены на площадку временного задержания транспортных средств.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

Теги: #жертвы #дтп #полиция #украина #яготин #киевская_область #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 07.05.2019
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана

10:49 07.05.2019
ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

10:30 07.05.2019
НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

10:18 07.05.2019
Гройсман в Киеве проводит встречу с комиссаром ЕС Йоханнесом Ханом

Гройсман в Киеве проводит встречу с комиссаром ЕС Йоханнесом Ханом

10:11 07.05.2019
В Киеве у пересечения проспектов Бандеры и Героев Сталинграда нашли мину времен Второй мировой

В Киеве у пересечения проспектов Бандеры и Героев Сталинграда нашли мину времен Второй мировой

09:54 07.05.2019
В Киевской области правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков из оккупированного Донбасса

В Киевской области правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков из оккупированного Донбасса

09:45 07.05.2019
Facebook удалил почти 100 аккаунтов, страниц и групп, управляемых из России против Украины

Facebook удалил почти 100 аккаунтов, страниц и групп, управляемых из России против Украины

08:46 07.05.2019
ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках

08:28 07.05.2019
В ДТП в Ивано-Франковской области погибли три человека, еще 11 ранены

В ДТП в Ивано-Франковской области погибли три человека, еще 11 ранены

07:52 07.05.2019
За линией отвода на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 20 "Градов"

За линией отвода на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 20 "Градов"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана

Магистральный газопровод Ямбург-Поволжье загорелся на Урале – источник

Высокопоставленный офицер штаба Воздушных сил ВСУ незаконно хранил секретные военные документы - Командование ВС

США отзывает Йованович с должности посла в Украине - СМИ

Контразведка СБУ предотвратила подготовку спецслужбами РФ диверсий на арсенале ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Газовики планируют в пятницу завершить восстановление поврежденного газопровода на Урале

Ученые призывают к фундаментальным изменениям в экономике ради сохранения биоразнообразия

За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

Генпрокуратура возбудила производство из-за подготовки детей в ОРДО к боевым действиям

Банкир, обманувший клиентку и пытавшийся ее убить, осужден за дополнительные эпизоды присвоения средств

Киев отметит День памяти и примирения и 74 годовщину победы над нацизмом

Боевики из минометов обстреляли Троицкое

Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

Порошенко рассказал о создании в Авдеевке мурала в честь учительницы украинского языка

Зеленский на встрече с главой УГКЦ поблагодарил церковь за духовную поддержку украинцев в нынешнее непростое время

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА