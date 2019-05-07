События

09:24 07.05.2019

Ученые призывают к фундаментальным изменениям в экономике ради сохранения биоразнообразия

2 мин читать
Ученые призывают к фундаментальным изменениям в экономике ради сохранения биоразнообразия

Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой вымирания, при этом многие могут исчезнуть в течение нескольких десятилетий, говорится в докладе Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), опубликованном в понедельник.

Согласно докладу, темпы исчезновения видов животных и растений ускоряются, что может привести к тяжелым последствиям для людей во всем мире.

Доклад был составлен 145 учеными из 50 стран. В нем содержится анализ изменений, произошедших за последние пять десятилетий, а также иллюстрируется связь экономики и экологии.

"Состояние экосистем, от которых зависим мы и все другие виды, ухудшается быстрее, чем когда-либо", - сказал председатель IPBES Роберт Уотсон.

По его словам, ситуацию еще не поздно изменить, однако делать это необходимо как на локальных, так и на глобальных уровнях.

"Природу все еще можно сохранить, восстановить и устойчиво использовать при условии "трансформационных изменений". Под такими изменениями мы имеем в виду фундаментальную, системную реорганизацию технологических, экономических и социальных аспектов", - отмечается в докладе.

Авторы доклада выделили факторы, которые на данный момент оказали самое существенное негативное влияние на окружающую среду. В их числе - изменения в использовании земельных и морских ресурсов, глобальное потепление и загрязнение природы.

В докладе отмечается, что c 1980 года выброс парниковых газов увеличился вдвое, что привело к росту средних температур в мире как минимум на 0,7 градуса Цельсия, при этом изменение климата оказывает влияние на окружающую среду как на уровне экосистем, так и на генетическом.

В то же время деятельность человека уже привела к изменению 75% природных территориальных комплексов на суше и около 66% - в мировом океане.

Авторы доклада называют эволюцию глобальной финансовой и экономической систем ключевым элементом политик, направленных на защиту окружающей среды,. Согласно докладу, негативный тренд в отношении окружающей среды сохранится вплоть до 2050 года и далее во всех проанализированных учеными сценариях кроме того, что предусматривает масштабные трансформационные изменения.

Теги: #животные #экология #ученые #растения #доклад #природа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 06.05.2019
Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения - ООН

Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения - ООН

13:02 03.05.2019
Киев планирует построить центр защиты животных стоимостью более 157 млн грн

Киев планирует построить центр защиты животных стоимостью более 157 млн грн

12:38 01.05.2019
Количество убийств и насилия в отношении евреев в мире выросло в прошлом году

Количество убийств и насилия в отношении евреев в мире выросло в прошлом году

02:53 25.04.2019
Парламентарии Великобритании предупреждают о росте угрозы ядерной войны

Парламентарии Великобритании предупреждают о росте угрозы ядерной войны

13:12 24.04.2019
Социальная акция агентства Тошонадо: в День Земли в центре Киева высадили полсотни деревьев

Социальная акция агентства Тошонадо: в День Земли в центре Киева высадили полсотни деревьев

01:39 19.04.2019
Wikileaks призвал опубликовать полную версию доклада Мюллера

Wikileaks призвал опубликовать полную версию доклада Мюллера

20:12 18.04.2019
Доклад Мюллера: РФ широкомасштабно вмешивалась в американские президентские выборы-2016

Доклад Мюллера: РФ широкомасштабно вмешивалась в американские президентские выборы-2016

20:18 15.04.2019
Минюст США предаст гласности отредактированный доклад Мюллера в четверг - СМИ

Минюст США предаст гласности отредактированный доклад Мюллера в четверг - СМИ

19:46 10.04.2019
Генпрокурор США надеется опубликовать доклад Мюллера на следующей неделе

Генпрокурор США надеется опубликовать доклад Мюллера на следующей неделе

09:38 30.03.2019
МККК направил 82 тонны корма для животных на временно оккупированную территорию Донбасса

МККК направил 82 тонны корма для животных на временно оккупированную территорию Донбасса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Магистральный газопровод Ямбург-Поволжье загорелся на Урале – источник

Высокопоставленный офицер штаба Воздушных сил ВСУ незаконно хранил секретные военные документы - Командование ВС

США отзывает Йованович с должности посла в Украине - СМИ

Контразведка СБУ предотвратила подготовку спецслужбами РФ диверсий на арсенале ВСУ

Правоохранители задержали виновницу "взрыва" в подземном переходе на ул.Бассейной в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках

В ДТП в Ивано-Франковской области погибли три человека, еще 11 ранены

За линией отвода на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 20 "Градов"

За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский военный

Генпрокуратура возбудила производство из-за подготовки детей в ОРДО к боевым действиям

Банкир, обманувший клиентку и пытавшийся ее убить, осужден за дополнительные эпизоды присвоения средств

Киев отметит День памяти и примирения и 74 годовщину победы над нацизмом

Боевики из минометов обстреляли Троицкое

Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

Порошенко рассказал о создании в Авдеевке мурала в честь учительницы украинского языка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА