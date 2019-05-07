События

07:52 07.05.2019

За линией отвода на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 20 "Градов"

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Специальная мониторинговая миссия СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировала с 3 по 5 мая 20 ракетных систем залпового огня "Град", которые размещены с нарушением линии отвода, сообщает отчет ОБСЕ.

В частности, 3 мая мини-беспилотник СММ зафиксировал семь систем БМ-21 Град, 122 мм на полигоне возле Миусинска, что на 62 км юго-западнее Луганска. Также зафиксировано восемь РСЗО (БМ-21) близ населенного пункта Садовый.

Также 4 мая зафиксировано пять танков (Т-72), пять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), десять буксируемых гаубиц (Д-30 - пять единиц и столько же 2А65 Мста-Б, 152 мм).

Кроме того, пять РСЗО БМ-21, пять зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела"-10) и два противотанковых ракетных комплекса (9К111 "Фагот", 120 мм) были замечены в центре Луганска.

Теги: #грады #обсе #украина #донбасс
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