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06:33 07.05.2019

Генпрокуратура возбудила производство из-за подготовки детей в ОРДО к боевым действиям

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Генпрокуратура возбудила производство из-за подготовки детей в ОРДО к боевым действиям

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство по факту содействия Российской Федерации в подготовке к боевым действиям детей, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой области, сообщила пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в нарушение норм международного права, а также законов и обычаев войны представители незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" при финансовой и организационной поддержке Российской Федерации через военные лагеря и псевдопатриотические клубы готовят детей к боевым действиям. Вместе с тем детей воспитывают в духе идеологии сепаратизма и "русского мира", - говорится в сообщении.

В пресс-службе генпрокуратуры отметили, что в соответствии со статьями 47, 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года оккупационное государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Отмечается, что оккупационное государство может привлекать к принудительным работам только лиц, находящихся под защитой, которым исполнилось 18 лет, и только к такой работе, необходимой для обеспечения потребностей оккупационной армии или для надлежащего обеспечения населения оккупированной страны коммунальными услугами, продуктами питания, жильем, одеждой, транспортом и медицинскими услугами.

"Лица, находящиеся под защитой, не могут быть принуждены выполнять любую работу, которая предусматривала бы их участие в военных операциях", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, подпункт 26 пункта "в" ст.8 Римского статута Международного уголовного суда предусмотрено, что набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях является военным преступлением.

"В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанных вопиющих правонарушений. Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд", - отметили в ГПУ.

Теги: #гпу #украина #донбасс
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