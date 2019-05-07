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05:15 07.05.2019

Банкир, обманувший клиентку и пытавшийся ее убить, осужден за дополнительные эпизоды присвоения средств

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Банкир, обманувший клиентку и пытавшийся ее убить, осужден за дополнительные эпизоды присвоения средств

Ленинский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор по дополнительным эпизодам присвоения средств 32-летнему менеджеру банка, ранее осужденному за обман клиентки и попытку ее убить.

"Мужчина признан виновным в дополнительных эпизодах присвоения клиентских средств и служебных махинаций (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366). За эти преступления его приговорили к 6 годам лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний мужчине присудили 11,5 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд также применил к осужденному наказание в виде конфискации имущества и лишил его права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на 3 года.

Как было установлено, банковский работник в течение 2015-2016 годов присваивал средства клиентов. От его действий пострадали шестеро харьковчан. Для махинаций мужчина использовал фальсифицированные договоры, а также подделывал подпись кассира. На основании поддельных документов, которые якобы были предоставлены клиентами в банк, он переводил с депозитов деньги на подставные счета, с которых потом снимал наличные.

В целом сумма незаконно присвоенных средств составила почти 400 тыс.грн., половину из которых он снял со счета 75-летней женщины. Чтобы скрыть свое преступление, менеджер попытался убить женщину.

В ноябре 2016 года суд вынес банковскому менеджеру приговор по эпизоду с пенсионеркой. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 15, п 6,9 ч. 2 ст. 115 (завладение денежными средствами в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, покушение на убийство из корыстных побуждений с целью сокрытия преступления) УК Украины и приговорил его к 11 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и лишением права занимать должности в банковских учреждениях в течение трех лет.

Теги: #банкир #обвинение #украина #харьков
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