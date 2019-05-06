Информация о минировании ТЦ и 7 отелей в Харькове не подтвердилась

Полиция Харькова обследовала здания и прилегающую территорию отелей "Британия", "Калина", "Дружба", "Миракс", "Капуста", "Немо" и Фелиса", а также ТЦ "Дафи", о минировании которых ранее в понедельник поступило анонимное сообщение, и не обнаружила никаких взрывных устройств.

"В ходе проверки специалисты обследовали 5,825 тыс. кв. м. помещений и 5,57 тыс. кв.м. прилегающей территории, эвакуировали 5050 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Как сообщалось, около 9:07 в понедельник в полицию поступила информация о минировании 7 отелей, расположенных на ул. Шевченко, Нестерова, Копыловская, Сумская, Люсинская, а также на проспекте Гагарина и Московском проспекте в Харькове. По соответствующим адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления, была проведена эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.