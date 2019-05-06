Магистральный газопровод Ямбург-Поволжье загорелся на Урале – источник

В Свердловской области произошла разгерметизация магистрального газопровода, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Вблизи населенного пункта Пелым произошла разгерметизация магистрального газопровода Ямбург - Поволжье. За разгерметизацией последовало возгорание. Происходит факельное горение", - сказал источник.

По предварительным данным, газопровод принадлежит ООО "Газпром Трансгаз Чайковский".

Инцидент не влияет на подачу газа потребителям, так как задействованы две резервные линии.

Это уже пятая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода "Грязовец - Выборг", второе - в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут, третья - в конце февраля на лупинге газопровода "Петровск - Елец", четвертая - в марте на МГ "Ямбург - Тула-2"; пятое - в Свердловской области на МГ "Ямбург-Поволжье".

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.