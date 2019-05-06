События

16:54 06.05.2019

Порошенко назначил новым командующим Объединенных сил Александра Сырского

2 мин читать
Порошенко назначил новым командующим Объединенных сил Александра Сырского

 Президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского.

"Я принял решение поддержать предложение Министерства обороны Украины и назначить на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича", - сказал П.Порошенко на встрече с военнослужащими в Донецкой области в понедельник.

По словам президента, решение о проведении ротации руководства Операции объединенных сил было принято по предложению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

П.Порошенко подчеркнул, что он согласился с предложением руководства Министерства обороны и Генштаба назначить на должность командующего ООС Александра Сырского.

"Александр Станиславович успешно прошел все должности от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба… принимал активное участие в Антитеррористической операции в сложных условиях 2014-2015 годов. Сначала был начальником штаба, позднее возглавлял антитеррористическую операцию в сложнейших условиях нашей истории", - отметил президент.

П.Порошенко также поблагодарил предыдущего командующего объединенными силами Сергея Наева за проделанную им за минувший год работу.

"Спасибо Сергею Наеву и всем военнослужащим, которые привлекались к участию в ООС за мужество, решительность и стойкость", - сказал глава государства.

А.Сырский в начале 2010х годов был первым заместителем начальника Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины, начальником штаба. С началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево, за это награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта. Был причастен к управлению боями в Углегорске и с.Редкодуб.

В 2016 году А.Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017 стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее не была начала Операция объединенных сил.

Теги: #командующий #оос #порошенко #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 06.05.2019
Советник Зеленского: новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас

Советник Зеленского: новый командующий Объединенных сил достойный и профессиональный, но вопрос, почему его нужно было назначать сейчас

15:42 06.05.2019
Порошенко - Зеленскому: не повторяйте ошибок моих предшественников, заботьтесь об армии

Порошенко - Зеленскому: не повторяйте ошибок моих предшественников, заботьтесь об армии

15:18 06.05.2019
Порошенко решил увеличить на 5 тыс. грн выплаты военным на первой линии в зоне ООС

Порошенко решил увеличить на 5 тыс. грн выплаты военным на первой линии в зоне ООС

15:11 06.05.2019
За время российской агрессии на Донбассе погибли 2973 украинских военных - Порошенко

За время российской агрессии на Донбассе погибли 2973 украинских военных - Порошенко

15:08 06.05.2019
Новый командующий Объединенных сил будет представлен в понедельник - источник

Новый командующий Объединенных сил будет представлен в понедельник - источник

15:05 06.05.2019
Порошенко вызван на допрос в Генпрокуратуру 7 мая в рамках расследования дел Майдана

Порошенко вызван на допрос в Генпрокуратуру 7 мая в рамках расследования дел Майдана

14:32 06.05.2019
Порошенко посетил на Донбассе место боя за 10-й блокпост

Порошенко посетил на Донбассе место боя за 10-й блокпост

14:17 06.05.2019
Порошенко в мае задекларировал более 1 млн грн дохода в виде процентов от МИБ

Порошенко в мае задекларировал более 1 млн грн дохода в виде процентов от МИБ

11:13 06.05.2019
Глава МИД Канады планирует встретиться с Порошенко и Зеленским на этой неделе в Киеве

Глава МИД Канады планирует встретиться с Порошенко и Зеленским на этой неделе в Киеве

07:14 06.05.2019
За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Контразведка СБУ предотвратила подготовку спецслужбами РФ диверсий на арсенале ВСУ

Правоохранители задержали виновницу "взрыва" в подземном переходе на ул.Бассейной в Киеве

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт – САП

Порошенко - Зеленскому: не повторяйте ошибок моих предшественников, заботьтесь об армии

ПОСЛЕДНЕЕ

Водитель грузовика с белорусскими туристами, упавшего в реку на Прикарпатье, был пьян, открыто дело

Контразведка СБУ предотвратила подготовку спецслужбами РФ диверсий на арсенале ВСУ

Правоохранители задержали виновницу "взрыва" в подземном переходе на ул.Бассейной в Киеве

Участие в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют принять почти 220 тыс. человек во всех областях Украины

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Госсекретарь США обеспокоен "агрессивной политикой" России в Арктике

Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт – САП

Новая группа прокуроров изучит материалы "КурченкоГейт" и при наличии оснований примет решение о подозрении - Луценко

Спасатели нашли всех туристов, пострадавших в результате падения автомобиля в реку в Прикарпатье

Луценко готов поделиться с Зеленским своим видением относительно борьбы с коррупцией и монополиями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА