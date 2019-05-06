События

09:56 06.05.2019

Украинский альпинист скончался на Эльбрусе

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Украинский альпинист скончался на Эльбрусе

Мужчина потерял сознание и умер во время восхождения на гору Эльбрус, спасатели эвакуируют тело, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в воскресенье.

"В 11:28 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте 3500 м над уровнем моря мужчина 1985 года рождения при восхождении потерял сознание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, альпинист из Украины не подает признаков жизни.

Для эвакуации альпиниста выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского ВПСО, СКРПСО МЧС России.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением информации о том, что скончавшийся на Эльбрусе альпинист являлся гражданином Украины.

Теги: #горы #эльбрус #смерть
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