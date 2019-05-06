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02:30 06.05.2019

В ДТП в Винницкой области погибли четыре человека

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В ДТП в Винницкой области погибли четыре человека

В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-21 "Житомир-Могилев-Подольский" в с.Жежелев (Козятинский р-н) погибло четыре человека, двое госпитализированы, сообщили в ГУНП Винницкой области.

В сообщении на сайте ведомства в воскресенье уточняется, что в результате ДТП на месте происшествия погибли две пассажирки "Мазды", 1976 и 1998 г.р., жительницы Киевской области, и пассажиры "Фиат Добло" - мужчина и женщина, 1944 и 1945 г.р., жители г.Гайсин Винницкой области.

По словам начальника отдела следственного управления полиции Александра Тютюника, проведенными на месте происшествия следственными действиями предварительно установлено, что автомобиль "Мазда", двигаясь в сторону г.Винница, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фиат Добло".

Оба водителя - 29-летний житель Киевской области, который находился за рулем "Мазды", и 42-летняя жительница г.Гайсин, руководившая "Фиат Добло", с телесными повреждениями различного характера в тяжелом состоянии доставлены в Козятинскую районную больницу.

Все обстоятельства и причины аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек).

Теги: #жертвы #дтп #украина #винницкая
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