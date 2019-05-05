События

09:31 05.05.2019

В Киевской области введена специальная операция "Сирена": полиция разыскивает убийцу полицейского

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В Киевской области введена специальная операция "Сирена": полиция разыскивает убийцу полицейского

В Киевской области введена специальная операция "Сирена", полиция разыскивает неизвестного, смертельно ранившего заместителя начальника Барышевского отделение полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Установлено, что работник полиции в то время находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу,  был совершен выстрел в шею. К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь" – говорится в сообщении, на официальном сайте полиции Киевской области.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

"По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины" – подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Теги: #розыск #украина #полиция #киевская
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