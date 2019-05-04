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18:54 04.05.2019

Геращенко намерена 16 мая в Раде в рамках "минской платформы" подвести итог своей работы в гуманитарной подгруппе ТКГ

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Геращенко намерена 16 мая в Раде в рамках "минской платформы" подвести итог своей работы в гуманитарной подгруппе ТКГ

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что намерена 16 мая в Верховной раде в рамках "минской платформы" подвести итог своей работы как представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и пригласила на встречу представителей новоизбранного президента.

Об этом И.Геращенко сообщила на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

"16 мая состоится очередное заседание минской платформы в ВР, где я планирую подвести итог своей работы для коллег, сделать определенный отчет за эти годы - как Уполномоченного президента Порошенко по мирному урегулированию и как участника гуманитарной группы. Пригласила экспертов по внешней политике новоизбранного президента на эту встречу, чтобы поделиться некоторыми мыслями и информацией о Минском процессе" – написала она после встречи руководителей  парламентских фракций с новоизбранным президентом В.Зеленским.

По словам И.Геращенко, она проинформировала новоизбранного президента о том, что первым вызовом для его команды станет  июнь 2019 года, когда в ЕС будут идти дискуссии о продлении санкций и важно добиться их пролонгации.

"Порошенко прилагал для пролонгации санкций много дипломатических усилий и ему это удавалось. Очень важно, чтобы перезагрузка с РФ, на которую так ждут и рассчитывают США и ЕС, не происходила исключительно за счет Украины" – рассказала вице-спикер.

Также она рассказала В.Зеленскому об усилиях "команды президента Порошенко по освобождению заложников и других гуманитарных и оборонных аспектах".

Теги: #геращенко #украина #итог #вр
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