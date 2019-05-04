НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и следователи Госбюро расследований (ГБР) проводят обыски по месту работы отдельных должностных лиц облуправления Государственной фискальной службы во Львовской области, сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Как отмечается, обыски начались в пятницу вечером под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры. Кроме того обыски проводятся в ряде компаний.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств с реального сектора экономики в наличные", - говорится в сообщении НАБУ.

В пресс-службе также добавили, что предварительная правовая квалификация - ст 205 ч.2, 364 ч.2 Уголовного кодекса Украины.