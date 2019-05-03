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19:24 03.05.2019

"Укрзализныця" анонсировала в субботу тестовый рейс сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь"

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"Укрзализныця" анонсировала в субботу тестовый рейс сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь"

АО "Укрзализныця" планирует с 10 мая использовать в пиковые часы сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь", а в субботу, 4 мая, состоится тестовый рейс.

Как сообщает в пятницу департамент информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци", сдвоенный состав стал возможным благодаря введению в эксплуатацию после модернизации шестого состав дизель-поезда Pesa.

"Как и обещали, с началом сезона отпусков и увеличением количества авиарейсов добавляем мест в экспрессе в аэропорт "Борисполь". Уже со следующей недели в пиковые часы, а именно в 17:00 со станции "Киев-Пассажирский" и в 17:41 обратно, на этом маршруте будет курсировать сдвоенный состав поезда. Благодаря этому за один рейс поезд сможет брать на борт более 200 пассажиров", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Он также сообщил, что экспрессы в Борисполь уже сделали 8345 рейсов и перевезли 284 883 пассажира.

Теги: #борисполь #укрзализныця
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Интерфакс-Украина
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