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16:35 03.05.2019

Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

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Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

Комплекс автоматизированного управления "Оболонь-А" на 30-40% повысит возможности артиллерийских подразделений ВСУ, заявил министр обороны Украины Степан Полторак находясь на госпредприятии "Львовский государственный завод "ЛОРТА", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

"Сегодня мы приступаем к государственным испытаниям уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А". Это очень нужный комплекс для ВС Украины, который на 30-40 процентов повысит возможности наших артиллерийских подразделений. Он будет более мобильным и эффективным, повысит возможности огневого поражения противника, а также живучесть экипажей", - приводит слова С.Полторака пресс-служба Минобороны в пятницу.

Как заметил министр, указанный комплекс является современной и уникальной техникой, которая не имеет никаких комплектующих производства страны-агрессора.

"Там только те запчасти и компоненты, которые произведены в Украине, на вашем предприятии, а также те, которые нам поставили наши партнеры", - отметил министр обороны.

По словам главы оборонного ведомства, после успешного завершения этих испытаний комплекс будет принят на вооружение и начнется его серийное производство.

Теги: #всу #оборона #укроборонпром #полторак
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