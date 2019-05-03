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14:44 03.05.2019

Суд назначил экономическую экспертизу в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа"

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Суд назначил экономическую экспертизу в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа"

Шевченковский районный суд Киева назначил судебно-экономическую экспертизу в рамках рассмотрения дела ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостГОК", фигурантом которого является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей страничке в Фейсбук, в ходе судебного заседания адвокат одного из обвиняемых заявил ходатайство о назначении судебно-экономической экспертизы. Суд удовлетворил это ходатайство и поручил проведение экспертизы экспертам Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

В САП отмечают, что при рассмотрении данного ходатайства прокурор высказал категорическое несогласие. В прокуратуре поясняют, что уже проводилась судебно-экономическая экспертиза Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, в своем заключении эксперты подтвердили факт безосновательной растраты ГП "НАЭК "Энергоатом" актива в размере более EUR6 млн 400 тыс вследствие подписания и выполнения договора между госпредприятием и чешской компанией Skoda JS на поставку оборудования для ряда АЭС.

При этом в САП подчеркивают, что эксперты Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые проводили экспертизу на основании письма защитника экс-депутата, пришли к противоположному заключению. Кроме того, по информации прокуратуры, эти эксперты составили негативные рецензии на заключение экспертов Киевского института.

"На данной стадии судебного рассмотрения еще не исследовано ни одного доказательства стороны защиты, в том числе и заключение экспертов, поэтому вопрос назначения экспертизы как минимум является преждевременным. Также остался открытым вопрос, почему экспертизу должны проводить именно эксперты Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз, а не другого экспертного учреждения", - говорится в сообщении антикоррупционной прокуратуры.

Теги: #востгок #сап #мартыненко #энергоатом
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