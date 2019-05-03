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12:56 03.05.2019

Порошенко: В этом году ожидаются закупки 24 патрульных вертолетов и 22 патрульных катеров

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Порошенко: В этом году ожидаются закупки 24 патрульных вертолетов и 22 патрульных катеров

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал меры по укреплению обороноспособности Государственной пограничной службы Украины за счет 22 патрульных катеров и 24 патрульных вертолетов.

"В этом году ожидаем заключения договоров на строительство 22 современных кораблей. Эти корабли будут патрульного класса и надежно будут выполнять поставленные задачи по охране морской границы ", - сказал П.Порошенко, выступая по случаю дня пограничника в Черкассах в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы им.генерала-майора И.Мамота в пятницу.

Также, по его словам, поставлено задание на закупку вертолетов французского и украинского производства. "В этом и следующем году будут закуплены 24 современных, легких патрульных вертолета", - проинформировал глава государства.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина уверенно формирует европейское лицо пограничной службы. "Мы уверенно формируем европейское лицо пограничной службы, обеспечиваем ее способность эффективно работать по стандартам НАТО", - сказал президент.

По его словам, в Украине реализуется 18 международных проектов, которые касаются усовершенствования охраны границы, подготовки персонала, логистики, медицинского обеспечения, борьбы с коррупцией.

"В условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса нами реализуются дополнительные меры по усилению контроля за въездом в Украину, в том числе в сжатые сроки в пунктах пропуска была развернута система биометрического контроля", - рассказал президент.

"Важным направлением работы является наращивание морского компонента - развернуто региональное управление морской охраны", - добавил П.Порошенко.

Теги: #вертолеты #госпогранслужба #оборона #порошенко #корабли
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