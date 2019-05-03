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03:29 03.05.2019

Обворовывавшего церкви и магазины Харьковской области 21-летнего мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы

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Обворовывавшего церкви и магазины Харьковской области 21-летнего мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы

Двуречанский районный суд Харьковской области признал виновным 21-летнего мужчину в серии ночных краж в магазинах, кафе и церквях, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Его действия квалифицированы по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

"Серийного вора приговорили к 4 годам лишения свободы... Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении.

Как было установлено, осужденный вместе с сообщником, материалы в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство, на автомобиле ездил в различные населенные пункты области, где они обворовывали магазины, кафе и храмы. Из магазинов сообщники забирали не только деньги, но и товары (продукты, алкоголь, одежду, постельное белье, духи и бытовую химию), а из церквей - вынесли денежные пожертвования верующих и серебряную церковную утварь.

Теги: #вор #церкви #украина #приговор
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