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23:33 02.05.2019

Сенату США не удалось преодолеть вето Трампа на резолюцию Конгресса против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

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Сенату США не удалось преодолеть вето Трампа на резолюцию Конгресса против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

У Сената США в ходе голосования в четверг не получилось преодолеть вето американского президента Дональда Трампа на резолюцию Конгресса, призвавшую Вашингтон прекратить поддержку военной операции под руководством Саудовской Аравии в Йемене, сообщает сайт издания The Hill.

Против вето высказались 53 сенаторов, а за - 45, тогда как для преодоления вето требовалось не менее 67 голосов сенаторов.

При этом, отмечает The Hill, неудача с преодолением вето была ожидаемой, поскольку ранее за принятие резолюции по Йемену свои голоса отдали лишь 54 сенатора США.

В то же время сторонники резолюции утверждают, что, несмотря на ни что, она привлекает внимание к конфликту в Йемене.

В марте Сенат США проголосовал за принятие резолюции, которая потребует от президента Д.Трампа прекратить поддерживать коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией в Йемене. В начале апреля резолюция была принята Палатой представителей США.

Однако Д.Трамп позднее наложил вето на резолюцию, мотивируя этот шаг тем, что этот документ негативно повлияет на внешнюю политику США.

Данное вето стало вторым за президентство Д.Трампа: первое имело место в марте, когда президент США наложил вето на резолюцию Конгресса, предлагающую отменить режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой, который глава государства ввел в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены.

Ранее СМИ сообщали, что американские законодатели предложили принять резолюцию против поддержки операции в Йемене в связи с действиями арабской коалиции в этой стране, которые привели к гуманитарному кризису, а также в связи с обвинениями наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

Теги: #йемен #сша #вето #неудача
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