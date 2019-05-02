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19:57 02.05.2019

В Палате представителей США обсудили необходимость увеличения поддержки Украины на пути реформ и противодействия агрессии РФ – посольство

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В Палате представителей США обсудили необходимость увеличения поддержки Украины на пути реформ и противодействия агрессии РФ – посольство

В Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США состоялись открытые слушания на тему противодействия агрессии России и поддержки Украины, сообщает посольство Украины в США.

Как сообщает в четверг украинское посольство в США на странице в соцсети Фейсбук, докладчиками-участниками дискуссии выступили бывшие помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, координатор Государственного департамента по санкционной политике Дэниел Фрид и действующий председатель Института исследования войны Джон Кин.

"Члены Конгресса США и эксперты отметили ключевые позиции: Украина провела свободные и демократические выборы президента. Перед новоизбранным главой государства встанут важные задачи: продолжить антикоррупционные реформы, обеспечить политическую стабильность и экономическое благосостояние страны", - сказано в сообщении посольства.

Также участниками слушаний было высказано мнение, что "США должны продемонстрировать "твердую поддержку Украины и принять непосредственную роль в реализации реформ и увеличить политическую, дипломатическую и военно-техническую помощь в борьбе с агрессией России".

Кроме того, члены Конгресса США и эксперты считают, что США должны обратить особое внимание на наблюдение за политикой безопасности в Азовском море.

"Важно усилить работу над увеличением санкций США против России в координации с европейскими партнерами", - резюмирует посольство итоги открытых слушаний.

Также участники слушаний отметили необходимость, чтобы США и Европа скоординировали свои позиции в энергетической сфере, "чтобы противодействовать попыткам России манипулировать энергетическими ресурсами, в частности проектом "Северный поток-2" в политических целях", - сообщает посольство Украины в США.

Теги: #сша #конгресс #поддержка
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