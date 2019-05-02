В Донецкой области женщина в результате ссоры убила своего сожителя – полиция

В Донецкой области в результате конфликта женщина при помощи ножа убила своего сожителя, сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Врачи скорой медицинской помощи уведомили полицейских об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти.

"В ходе первоочередных следственных и розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастна сожительница убитого. Женщина сначала свою причастность отрицала. Однако следователями было собрано достаточно доказательств, подтверждающих, что убийство совершила именно она. Поняв, что избежать ответственности не удастся, злоумышленница в содеянном созналась. Подозреваемая пояснила, что во время употребления спиртных напитков у них с сожителем возник конфликт. Женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину в грудь. Ранение оказалось несовместимым с жизнью", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ НП в Донецкой области в среду.

Задержанной женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.