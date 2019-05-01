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19:26 01.05.2019

Украинская делегация приняла участие в международной выставке "IDEF 2019" - СНБО

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Украинская делегация приняла участие в международной выставке "IDEF 2019" - СНБО

 В Стамбуле украинская делегация во главе с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергеем Кривоносом приняла участие в Международной выставке оборонной промышленности "IDEF 2019", сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

В рамках рабочего визита в Стамбул С.Кривонос провел встречу с председателем Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демир.

"Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности, проекты, которые уже начали реализовываться, и перспективы расширения сотрудничества и взаимодействия", - рассказал заместитель Секретаря СНБО Украины.

"В первый день работы IDEF-2019 представители ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", подписали контракт с турецкой государственной корпорацией "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" на поставку 120-мм ствольных управляемых ракет "Конус" В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки этих ракет и устройств для их наведения и интеграции в турецкие основные боевые танки" – подытожили в СНБО.

Теги: #выставка #снбо #турция #украина
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