События

08:42 01.05.2019

Новый император Японии Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией

1 мин читать
Новый император Японии Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией

Император Нарухито в своем первом обращении к обществу в новом статусе пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.

"Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу (...) Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире", - сказал Нарухито во время особой церемонии по вступлению на престол в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма " императорского дворца.

"Когда я думаю о той важной ответственности, которую я взял на себя, меня переполняет чувство торжественности", - добавил он.

Нарухито пообещал, что вступая на престол, он будет ориентироваться на своего отца Акихито и прежних императоров Японии.

"Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его службу в качестве символа государства и единства народа Японии", - подчеркнул новый император Японии.

Теги: #япония #речь #император
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:05 30.04.2019
В Японии завершается эра "Установления мира" - император Акихито отрекся от престола

В Японии завершается эра "Установления мира" - император Акихито отрекся от престола

07:48 29.04.2019
Южная Корея, США и Япония проведут переговоры по вопросам безопасности на следующей неделе

Южная Корея, США и Япония проведут переговоры по вопросам безопасности на следующей неделе

03:13 26.04.2019
Трамп и Абэ на встрече в Вашингтоне обсудят шаги по достижению денуклеаризации КНДР

Трамп и Абэ на встрече в Вашингтоне обсудят шаги по достижению денуклеаризации КНДР

21:22 25.04.2019
ЕС и Япония поддерживают суверенитет Украины - Туск

ЕС и Япония поддерживают суверенитет Украины - Туск

19:15 23.04.2019
Макрон и Абэ подтвердили приверженность альянсу Renault и Nissan - Елисейский дворец

Макрон и Абэ подтвердили приверженность альянсу Renault и Nissan - Елисейский дворец

13:35 22.04.2019
В Японии назвали выборы президента Украины свободными и мирными, надеются на стабильное развитие при новой власти

В Японии назвали выборы президента Украины свободными и мирными, надеются на стабильное развитие при новой власти

11:01 19.04.2019
Трамп первым из иностранных лидеров встретится с новым императором Японии

Трамп первым из иностранных лидеров встретится с новым императором Японии

07:54 18.04.2019
Трамп и Абэ встретятся 26 апреля в Вашингтоне

Трамп и Абэ встретятся 26 апреля в Вашингтоне

06:33 15.04.2019
Японская TEPCO приступила к извлечению топливных стержней оплавленных реакторов АЭС "Фукусима-1"

Японская TEPCO приступила к извлечению топливных стержней оплавленных реакторов АЭС "Фукусима-1"

13:53 09.04.2019
Правительство Японии продаст очередной пакет акций Japan Post, оцениваемый в $12 млрд

Правительство Японии продаст очередной пакет акций Japan Post, оцениваемый в $12 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Третий энергоблок РАЭС подключен к сети

На улицах Каракаса слышна стрельба

Россия поменяла своего посла в Беларуси

Зеленский и глава ПЦУ Епифаний обсудили проблемы, которые стоят перед украинцами

ЦИК будет готова провести досрочные выборы в Раду, несмотря на возможные трудности - Слипачук

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми

В Луганской области за убийство племянника задержан мужчина

Спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля в Запорожской области

По меньшей мере 71 человек пострадал в ходе беспорядков в Каракасе

Третий энергоблок РАЭС подключен к сети

Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине

Число пострадавших в результате беспорядков в Каракасе превысило 50 человек

В ДТП в Черновицкой области пострадали два человека

На улицах Каракаса слышна стрельба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА